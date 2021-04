Valbiotis : très large succès de l'augmentation de capital par placement privé d'un montant de 15 millions d'euros

Regulatory News:

Valbiotis (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce aujourd’hui le large succès de l’augmentation de capital par placement privé, ouverte à certaines catégories de bénéficiaires, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d’un livre d’ordres. Compte tenu de la très forte demande émanant à la fois d’investisseurs français et internationaux, Valbiotis a décidé de fixer le montant de l’augmentation de capital à 15 millions d’euros, contre environ 12 millions d’euros initialement prévus.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire de Valbiotis déclare : « Je remercie vivement tous les nouveaux investisseurs qui ont participé à cette augmentation de capital, ainsi que nos actionnaires historiques qui continuent de soutenir notre société dans sa mission et dans son développement. Cette augmentation de capital va nous permettre d’accélérer le développement de TOTUM•854 dans la prévention de l’hypertension artérielle avec en ligne de mire une commercialisation à l’horizon 2023, soit jusqu’à trois ans d’avance par rapport à notre plan initial. Elle contribuera également à la réalisation de nos programmes précliniques sur l’ensemble de notre portefeuille et au renforcement de notre chaîne d’approvisionnement en vue, notamment, de la future commercialisation de TOTUM•63 dans le prédiabète par Nestlé Health Science. Grâce à ces nouvelles ressources qui sécurisent l’exécution de notre feuille de route dans la durée, nous sommes en ordre de marche pour réussir ! »

Allocations des fonds à la stratégie de développement de Valbiotis

Le produit net de l’augmentation de capital d’environ 14,2 M€ est destiné principalement au financement de l’accélération du développement de TOTUM•854 (prévention de l’hypertension artérielle), avec le lancement dès la fin de cette année de trois études cliniques dont une étude clinique de Phase II/III, préalable à une demande d’allégation santé. La commercialisation de TOTUM•854 pourrait ainsi intervenir à l’issue de cette étude, soit jusqu’à 3 ans d’avance par rapport au plan initial, en partenariat avec un acteur majeur de la santé.

Cette accélération s’inscrit dans le prolongement des résultats précliniques positifs obtenus sur cette substance active, présentés au congrès annuel de l’ESH – ISH (communiqué du 12 avril 2021) et disponibles sur le site de la Société (www.valbiotis.com). Ces résultats, obtenus in vivo sur des modèles prédictifs de l’hypertension humaine, ont ainsi montré que TOTUM•854 prévient efficacement l’hypertension artérielle, considérée comme la première maladie chronique au monde avec uniquement pour les États-Unis et les 5 principaux pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni), plus de 124 millions de personnes avec une élévation modérée de la pression artérielle représentant un marché adressable pour Valbiotis estimé à 1,15 milliard d’euros (source : cabinet AEC Partners, 2020).

L’augmentation de capital contribuera également à rallonger l’horizon de financement de Valbiotis et à lui permettre d’atteindre les prochaines étapes de création de valeur de ses différents produits :

financement des travaux de recherche préclinique sur les autres produits du portefeuille ;

renforcement des équipes notamment cliniques et supply chain en vue de la future commercialisation de TOTUM•63 dans le prédiabète par Nestlé Health Science ;

en vue de la future commercialisation de TOTUM•63 dans le prédiabète par Nestlé Health Science ; financement des coûts généraux de la Société jusqu’au premier semestre 2024.

Principales caractéristiques de l’augmentation de capital

Valbiotis a placé 1.930.000 actions nouvelles au prix unitaire de 7,80 euros, prime d’émission incluse, soit 0,10 euro de valeur nominale et 7,70 euros de prime d’émission, pour un montant total brut de 15.054.000 euros, représentant 25% du capital social de Valbiotis avant l’augmentation de capital, soit un taux de dilution global de 20%.

L’augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres appartenant à la catégorie de personnes visée à la 13ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 28 mai 2020.

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé par le Directoire à un montant de 7,80 euros par action nouvelle. Ce prix, fixé dans les conditions prévues dans la 13ème résolution susvisée, fait ressortir une décote de 5,1% par rapport au cours de clôture de l’action de la Société le 14 avril 2021.

Incidence de l’augmentation de capital sur la répartition du capital

À l’issue de cette opération, le capital social de Valbiotis sera porté de 777.626,20 euros à

970.626,20 euros, divisé en 9.706.262 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

Il se répartira comme suit :

Avant l’offre Après l'offre Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre d'actions % du capital Participations des membres du Directoire (1) 1.006.051 12,9% 1.006.051 10,4% Sébastien PELTIER (via Djanka Investissement et à titre individuel) 647.100 8,3% 647.100 6,7% Jocelyn PINEAU (via Financière ELOUJON et à titre individuel) 349.751 4,5% 349.751 3,6% Pascal SIRVENT 9.200 0,1% 9.200 0,1% Participations des membres du Conseil de Surveillance (1) 13.400 0,2% 13.400 0,1% Laurent LEVY 10.400 0,1% 10.400 0,1% Sébastien BESSY 3.000 0,0% 3.000 0,0% Contrat de liquidité (2) 10.679 0,1% 10.679 0,1% Public 6.746.132 86,8% 8.676.132 89,4% TOTAL 7.776.262 100% 9.706.262 100%

(1) Les autres membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ne détiennent pas d'actions. Il est rappelé que l'ensemble des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance détiennent ensemble 867.124 BSA et BSPCE sur un nombre total de 1.140.046 BSA et BSPCE émis. (2) Données à l'issue de la séance du 31 mars 2020.

La répartition des droits de vote est la suivante :

Avant l’offre Après l'offre Actionnaires Nombre de droits de vote % du capital Nombre de droits de vote % du capital Participations des membres du Directoire (1) 1.863.551 21,5% 1.863.551 17,6% Sébastien PELTIER (via Djanka Investissement et à titre individuel) 1.252.100 14,4% 1.252.100 11,8% Jocelyn PINEAU (via Financière ELOUJON et à titre individuel) 602.251 6,9% 602.251 5,7% Pascal SIRVENT 9.200 0,1% 9.200 0,1% Participations des membres du Conseil de Surveillance (1) 13.400 0,2% 13.400 0,1% Laurent LEVY 10.400 0,1% 10.400 0,1% Sébastien BESSY 3.000 0,03% 3.000 0,03% Contrat de liquidité (2) - 0,0% - 0,0% Public 6.808.460 78,4% 8.738.460 82,3% TOTAL 8.685.411 100% 10.615.411 100%

(1) Les autres membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ne détiennent pas d'actions. Il est rappelé que l'ensemble des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance détiennent ensemble 867.124 BSA et BSPCE sur un nombre total de 1.140.046 BSA et BSPCE émis. (2) Données à l'issue de la séance du 31 mars 2020.

Incidence sur la situation de l’actionnaire

Sur la base du capital social post-opération, la participation d’un actionnaire qui détenait 1% du capital de la Société préalablement à l’augmentation de capital et n’ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,80%.

Participation de l’actionnaire Base non diluée Base diluée (1) 1% 0,88% 0,80% 0,72%

(1) En tenant compte de la souscription de 1.930.000 actions nouvelles susceptibles d’être crées à ce jour.

L’impact sur les capitaux propres par action se présente comme suit :

Capitaux propres (1) par action au 31 décembre 2020 Base non diluée Base diluée (1) 0,92 € 0,81 € 0,74 € 0,66 €

(1) Établis selon le référentiel IFRS et avant imputation des frais sur la prime d’émission sur la base des comptes audités, arrêtés et non approuvés au 31 décembre 2020. (2) En tenant compte de la souscription de 1.930.000 actions nouvelles susceptibles d’être créées à ce jour.

Admission aux négociations des actions nouvelles

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0013254851 – ALVAL. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus dans les 3 jours ouvrés.

Les informations présentées au sein de ce communiqué le sont à l'issue du placement des actions par construction accélérée d'un livre d'ordres, à présent clos, mais restent conditionnées à la correcte exécution des opérations de règlement-livraison.

En application des dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et de l'article 1(4) du règlement (UE) 2017/1129, l’Offre n’a pas donné et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

À propos de Valbiotis

Valbiotis est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal.

Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France : Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », Valbiotis dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Valbiotis, veuillez consulter : www.valbiotis.com

