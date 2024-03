Les victimes de la rupture du barrage de Mariana en 2015 au Brésil demandent environ 3 milliards de livres sterling (3,8 milliards de dollars) de compensation aux sociétés minières Vale et Samarco dans le cadre d'une nouvelle action en justice intentée aux Pays-Bas, ont déclaré leurs avocats mardi.

L'indemnisation est réclamée au nom de près de 1 000 entreprises et de plus de 77 000 personnes touchées par la catastrophe, dans le cadre d'une action en justice intentée par la Stichting Ações do Rio Doce, une fondation néerlandaise à but non lucratif.

Le procès a été intenté aux Pays-Bas par la société néerlandaise Lemstra Van der Korst et la société britannique Pogust Goodhead, qui avait déjà intenté un procès similaire en Grande-Bretagne contre la société minière australienne BHP.

L'effondrement du barrage dans la ville de Mariana, dans le sud-est du pays, a provoqué une gigantesque coulée de boue qui a tué 19 personnes et gravement pollué le fleuve Rio Doce, compromettant la voie d'eau jusqu'à son débouché dans l'océan Atlantique.

Un juge fédéral brésilien a décidé cette année que Vale, BHP et leur coentreprise Samarco devaient verser 47,6 milliards de reais (9,4 milliards de dollars) à un fonds d'État à titre de dommages et intérêts pour la rupture du barrage.

Cette décision ne s'applique pas aux victimes individuelles, a déclaré Pogust Goodhead en janvier.

Le procès a été intenté aux Pays-Bas contre Vale SA et Samarco Iron Ore Europe BV, la filiale néerlandaise de Samarco. Les avocats ont déclaré qu'ils s'étaient assurés que les actifs de la filiale néerlandaise de Vale seraient protégés en cas de succès de la plainte.

