Valeo : Décryptage du palmarès du marché SRD à la clôture du mercredi 22 août 2018 - Plus forte baisse

VALEO (- 4,85% à 38,28 euros)L'équipementier automobile a été victime de l'avertissement de l'allemand Continental. Il vise désormais cette année un chiffre d'affaires d'environ 46 milliards d'euros et une marge d'Ebit de plus de 9% pour son exercice 2018. Précédemment, Continental visait respectivement 47 milliards d'euros et plus de 10%. Dans son communiqué, le groupe allemand pointe notamment du doigt des ventes plus faibles que prévu et une hausse des coûts.