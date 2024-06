VALEO : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours

Deutsche Bank maintient sa recommandation 'conserver' sur Valeo, tout en abaissant son objectif de cours de 14 à 12 euros, alors que l'équipementier automobile doit publier ses chiffres du premier semestre le 25 juillet au soir.



Le broker prévoit un premier semestre avec des revenus à peu près stables, avec des effets de change et de périmètre compensés par une croissance organique positive, et estime que les marges devraient s'améliorer d'une année sur l'autre.



'Dans l'ensemble, nous prévoyons un démarrage conforme aux attentes du marché. En tenant compte des hypothèses mises à jour du marché final, nous réduisons nos prévisions pour 2024 et les années suivantes', poursuit-il.



