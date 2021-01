Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Valeo, Invest Securities relève son objectif de cours de 26,7 à 32,5 euros, dans le sillage d'estimations de BNA 2020/22 rehaussées de +0,32 euro (à -1,36 euro), +5,2% et 1,2%.



'Le 14 janvier dernier Valeo a relevé ses guidances 2020 avant publication des comptes définitifs 2020 le 18 février', rappelle l'analyste qui met donc à jour ses BNA, 'conséquence d'un quatrième trimestre 2020 meilleur que prévu, surtout sur le free cash-flow'.



Son objectif de cours progresse ainsi de plus de cinq euros, 'soutenu par l'évolution des paramètres de marché depuis le 9 novembre (annonce du vaccin Pfizer) qui a lancé la rotation sectorielle en faveur, entre autres, des équipementiers'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.