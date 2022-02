Valeo : Oddo ajuste son objectif de cours

Christophe Périllat, nouveau CEO de Valeo, a présenté vendredi dernier son plan stratégique moyen terme ' Move Up ' sur 2022-2025.



Oddo souligne que les principaux axes stratégiques (électrification, assistance à la conduite, connectivité notamment) restent, pour l'essentiel, identiques par rapport aux deux précédents plans (2017 et 2019).



Suite à cette réunion, Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 23 E (contre 25 E).



L'analyste estime qu'à court terme, le message sur 2022, nettement inférieur aux attentes (y compris hors Valeo Siemens), peut difficilement faire de Valeo un véhicule de choix au sein des équipementiers pour jouer le rebond de la production à venir.



' A plus long terme, si nous ne doutons pas de la forte croissance à venir des marchés sous-jacents (électrification, etc.), les perspectives financières présentées par Valeo sont toujours loin de nous convaincre de leur attractivité pour un équipementier comme lui ' indique le bureau d'analyses.



' A titre de comparaison, la rentabilité visée par Valeo en 2025 (6.5%) reste inférieure à celle que Faurecia seul (i.e. hors Hella...) vise dès le S2 de cette année (>7%) '.



' L'inflation pèsera bien plus qu'attendu en 2022... ...et en 2023 Si tous les équipementiers ont prévenu que l'inflation (matières mais aussi énergie, salaires, etc.) pèserait sur leur rentabilité cette année, Valeo devrait être bien plus touché avec un impact estimé par le CEO à ~250 ME ' rajoute Oddo.



