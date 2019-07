Valeo : Oddo confirme son opinion Alléger

25/07/2019 | 10:21

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 9 776 millions d'euros sur le semestre, en baisse de 1 %. Le résultat net part du Groupe s'élève à 162 millions d'euros, en hausse de 0,7 point.



Suite à cette publication, Oddo maintient son opinion Alléger sur la valeur avec un objectif de 25 E. ' Nous estimons cette publication moins flatteuse qu'il n'y parait '. ' Le court terme rassure, le moyen terme inquiète et les doutes persistent... '.



' Avec des résultats S1 2019 encourageants en première approche, voire très solides (FCF), Valeo a su démontrer que son activité ' core ' avait touché un point bas au S2 2018 et que le redressement, certes encore modeste, était en cours ' indique Oddo.



' De plus, alors qu'une baisse de la guidance était attendue compte tenu d'une conjoncture moins favorable, le groupe a surpris en maintenant sa guidance annuelle (ou presque... cf. baisse BPA 2019 de 16%) ' rajoute le bureau d'analyses.



' Face à l'intérêt short prononcé sur le titre et l'appétit renouvelé pour les équipementiers, cela pourrait suffire et entraîner une hausse du titre aujourd'hui '.



