Valeo : Oddo reste neutre, objectif de cours à 20E

Oddo maintient son opinion neutre et son objectif de cours de 20E sur Valéo.



' Le groupe dispose d'un portefeuille produits à même de lui permettre de s'imposer comme l'un des équipementiers gagnants de la transformation de l'industrie automobile au cours des prochaines années ', souligne Oddo qui relève que la forte incertitude économique, notamment en Europe, ne plaide pas encore pour un retour au premier plan des équipementiers automobiles sur le plan boursier ' mais Valeo fera, selon nous, partie des acteurs à considérer dès lors que la visibilité s'améliorera '.



Les prévisions d'une progression des volumes de 10 % entre le premier et le deuxième semestre combinées à une accélération de la surperformance de l'équipementier portée par de nombreux lancements, devrait lui permettre d'enregistrer une activité bien supérieure et constituer l'un des principaux leviers à l'amélioration de la rentabilité attendue sur la deuxième partie de l'année.



Au-delà des volumes, l'autre levier majeur sera la hausse des compensations clients dans le contexte inflationniste. Sur ce point, le groupe maintient sa prévision d'un impact net négatif de 200 ME cette année pour les achats de production (matières premières, etc.) et de 60 ME pour les autres éléments (salaires, etc.).



Oddo estime aussi que les prises de commandes du 1er semestre (3 MdE) sont rassurantes et confortent la position de Valeo parmi les 5 équipementiers mondiaux clés dans ce domaine.



