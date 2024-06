VALEO : Stifel dégrade sa recommandation

Le 24 juin 2024 à 11:43 Partager

Dans une note sur les équipementiers automobiles français, Stifel dégrade de 'achat' à 'conserver' ses recommandations sur Valeo et Forvia, avec des objectifs de cours ramenés respectivement de 22 à 11,3 euros et de 24 à 12 euros.



Selon le broker, les défis en cours (en plus du tumulte lié aux législatives en France) pourraient conduire à une réinitialisation des objectifs et prévenir toute remontée des deux titres malgré leur sous-performance depuis le début de l'année.



Stifel réduit ses estimations de BPA 2024-25 de 24% pour Valeo et de 13% pour Forvia, et applique une décote plus grande aux multiples historiques. 'Seuls des signes d'accélération soutenue de la croissance des ventes pourraient aider ces titres à se redresser', juge-t-il.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.