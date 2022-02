Valeo : Stifel reste à conserver, réduit sa cible

Stifel réitère sa recommandation 'conserver' sur Valeo et ramène son objectif de cours de 27 à 23 euros, dans le sillage d'une séquence de BPA estimés d'ici à 2024 abaissée de 18% en moyenne pour l'équipementier automobile.



'Les objectifs 2022 de marge opérationnelle (3,5%) et de free cash-flow (0,3 milliard d'euros) ont significativement manqué les attentes du consensus qui étaient de 5,4% et de 0,6 milliard respectivement', note le broker.



'Le nouveau CEO Christophe Perillat a détaillé un plan 'Move Up' réaliste à horizon 2025, se fondant sur les bastions de Valeo (électrification, ADAS) et une reprise des volumes post-crise', juge-t-il néanmoins, y voyant un 'évènement solide, quoi que sans surprise'.



