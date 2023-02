Valeo affiche 230 millions d'euros de bénéfice net 2022 grâce

Paris (awp/afp) - L'équipementier automobile Valeo a enregistré un bon second semestre 2022, rétablissement qui lui a permis de publier jeudi un bénéfice net de 230 millions d'euros sur l'année, en hausse de 31% par rapport à 2021.

Après un premier semestre compliqué, "nous avons passé à nos clients une partie significative de nos coûts, et fait nous-mêmes des efforts de productivité", a expliqué le directeur général de Valeo, Christophe Périllat, lors d'une conférence de presse.

Le groupe va verser un dividende de 0,38 euro par action (+9% sur un an).

Valeo a enregistré un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros, en croissance de 16% par rapport à une année 2021 au ralenti, a indiqué Valeo dans un communiqué.

L'activité a notamment été poussée par les aides à la conduite et les pièces de voitures électriques, où les marges sont particulièrement hautes.

La marge opérationnelle n'atteint que 2,4%, prenant en compte l'intégration de son ancienne filiale avec Siemens dans la haute tension.

"On a atteint notre guidance (objectif) sur tous les aspects, alors même que l'environnement était particulièrement difficile", s'est félicité Christophe Périllat.

La génération de flux financiers libres (cash-flow) a été supérieure aux attentes, à 388 millions d'euros.

L'inflation des coûts, notamment des matières premières et de l'énergie, mais aussi les confinements en Chine et son retrait de Russie, avait poussé l'équipementier dans le rouge au premier semestre.

200 millions d'euros de hausses n'ont pas pu être compensés et ont pesé sur le bilan en 2022, comme annoncé. L'impact net de la hausse des salaires atteint environ 60 millions d'euros.

Le groupe prévoit pour 2023 une forte croissance de son chiffre d'affaires, entre 22 et 23 millions d'euros, avec une marge opérationnelle entre 3,2 et 4% après une amélioration "significative" de sa performance financière au second semestre.

afp/rp