Valeo : associé à Air Liquide contre le Covid-19

31/03/2020 | 14:56

Air Liquide, Groupe PSA, Schneider Electric et Valeo indiquent avoir mis en place un groupe d'une trentaine d'experts pour définir le plan d'actions pour augmenter la production des respirateurs Air Liquide Medical Systems déjà référencés par de nombreux hôpitaux.



Cette initiative répond à la sollicitation du gouvernement, qui a demandé à un groupement d'industriels français, piloté par Air Liquide, d'étudier la possibilité d'augmenter la production de respirateurs pour en fournir 10.000 en 50 jours, de début avril à mi-mai.



'Ce défi industriel fera également appel à la contribution exceptionnelle de 100 entreprises partenaires pour assurer la fourniture des 300 composants essentiels à la fabrication de ces équipements médicaux', ajoute le spécialiste des gaz pour l'industrie et la santé.



