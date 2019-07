Valeo confirme ses objectifs malgré une chute du bénéfice au premier semestre

Paris (awp/afp) - L'équipementier automobile français Valeo a publié mercredi un bénéfice net en chute de 64% au premier semestre, à 162 millions d'euros, mais confirmé ses objectifs pour 2019, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de seulement 0,9% alors que la baisse du marché automobile mondial est estimée à -7% de janvier à juin. La marge opérationnelle (hors sociétés mises en équivalence) a chuté de 31,9%, à 514 millions d'euros, représentant 5,3% des ventes.

Ce ratio, un indicateur de rentabilité de l'activité très suivi par les analystes financiers, est en baisse de 2,4 points par rapport aux six premiers mois de 2018.

Mais Valeo préfère souligner la hausse de 0,5 point par rapport au point bas atteint fin 2018.

"L'ensemble des actions lancées pour réduire structurellement nos coûts et nos investissements nous permet de confirmer notre objectif de marge opérationnelle (...)" entre 5,8% et 6,5% sur l'ensemble de l'année 2019, ce qui implique qu'elle soit "au moins égale à 6,3% au second semestre", a déclaré le PDG du groupe, Jacques Aschenbroich, cité dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires a été "affecté par la forte baisse de la production automobile en Chine qui est de -16% sur le premier semestre", a souligné Valeo.

L'équipementier, qui se positionne en leader des technologies pour la voiture électrique et autonome du futur, souligne cependant avoir fait mieux que le marché dans chacun de ses métiers, en "bénéficiant de la mise en production de nombreuses innovations à fort contenu technologique (caméras et autres produits liés aux aides à la conduite, systèmes électriques et systèmes d'éclairage LED)".

afp/rp