Valeo : en fort repli après une analyse négative

07/10/2019 | 12:49

Le titre perd près de 2% à la Bourse de Paris après l'analyse d'Oddo. Au sein du segment des équipementiers, Oddo confirme son conseil Alléger sur la valeur Valéo. Plastic Omnium reste en revanche la valeur préférée du bureau d'analyses (Achat).



' Le récent rallye boursier des équipementiers nous semble encore prématuré face à des fondamentaux toujours fragiles et une visibilité limitée ' indique le bureau d'analyses.



' Si l'année 2019 ne devrait plus réserver de mauvaises surprises, les attentes sur 2020 restent trop élevées (environ 6%) face à notre scénario de nouveau recul de la production (-0.7%) ' rajoute Oddo.



Les analystes estiment qu'il est trop tôt pour se repositionner sur les équipementiers en visant un rerating et alors que les attentes devraient encore reculer.



