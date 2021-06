Valeo et Navya renforcent leur collaboration technologique et industrielle

Regulatory News:

Valeo, et Navya (Paris:NAVYA) ont décidé de renforcer leur collaboration technologique et industrielle dans le domaine des navettes autonomes.

Les navettes de Navya (180 unités vendues au 31 décembre 2020) circulant à travers le monde sont déjà dotées de technologies de Valeo. L’objectif est d’intensifier le programme de Recherche et Développement pour mettre au point des systèmes de conduite autonomes de niveau 4, commercialisables dans les trois prochaines années.

Valeo fournira à Navya des capteurs et les algorithmes associés, permettant une perception fine de l’environnement du véhicule, tandis que Navya partagera les données techniques et fonctionnelles collectées au cours des expérimentations. A l’issue de cette phase Valeo assurera la fourniture industrielle des composants retenus, en vue de leur intégration dans les solutions autonomes commercialisés par Navya.

D’un point de vue technologique, la collaboration portera notamment sur les éléments suivants : les caméras, les logiciels d’Intelligence Artificielle et les calculateurs embarqués (ECU).

En matière d’assistance à la conduite, Valeo dispose du portefeuille de technologies le plus complet du marché, toutes étant fabriquées à grande échelle. Il s’agit des capteurs à ultrasons, des caméras, des radars et du premier LiDAR 3D à être produit en série et à être conforme aux spécifications exigeantes de l’industrie automobile.

Valeo y ajoute son calculateur embarqué, « le cerveau » capable de fusionner et de traiter les données collectées. L’unité de contrôle recrée une représentation détaillée à 360° autour du véhicule et, grâce à ses algorithmes, assure la détection d'objets et les fonctions liées à la sécurité.

Cette alliance technologique, industrielle et commerciale s’ajoute aux accords de coopération existant de longue date entre les deux sociétés, notamment au niveau des capteurs utilisés sur les Autonom® Shuttle. Les applications qui découleront de la première phase de développement sont prévues au cours du troisième trimestre 2022.

Etienne Hermite, Président du Directoire de Navya, a déclaré : « Je tiens à remercier notre partenaire et actionnaire Valeo pour sa confiance renouvelée. Cette collaboration avec l’un des leaders mondiaux de l’automobile illustre la valeur ajoutée de notre technologie. En outre, avec cet accord, Navya assurera de nouveaux débouchés aux composants et sous-systèmes conçus par Valeo tout en perfectionnant ses solutions de mobilité autonome avec l’objectif de renforcer notre positionnement d’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens ».

Geoffrey Bouquot, Directeur Recherche & Développement et de la Stratégie de Valeo, a précisé : « Le renforcement de notre collaboration avec Navya, entreprise innovante et pionnière au cœur de la mobilité autonome, va permettre de tester nos dernières technologies en matière d’assistance à la conduite en situation réelle. Notre partenariat est l’illustration concrète de l’ADN de Valeo : l’innovation au service de toutes les mobilités, avec l’objectif de les rendre plus sûres, plus écologiques et plus intelligentes. »

A propos de Navya

Créée en 2014, Navya est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, Navya ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de Navya.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

A propos de Valeo

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 16,4 milliards d’euros et a consacré 12 % de son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie, au 31 décembre 2020, 110 300 collaborateurs dans 33 pays, dans 187 sites de production, 20 centres de recherche, 43 centres de développement et 15 plateformes de distribution. Valeo est côté à la Bourse de Paris.

www.valeo.com

