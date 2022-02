Valeo : exclu de la liste favorite d'Invest Securities

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Valeo, au regard des faibles multiples 2023/24, mais sort le titre de sa liste favorite et abaisse son objectif de cours de 35 à 31,9 euros, dans le sillage de BNA 2021/23 modifiés de +51%/-49%/-34%.



'L'annonce du rachat à 100% de VSeA le 10 février avait déjà été mal accueillie, le CMD 'Move Up' de vendredi n'a pas réussi à redresser la situation', note le bureau d'études, pointant que seule la croissance organique est volontariste (+13%/an).



'La guidance de marge d'EBITA 2022 (3,2-3,6%) après 4% en 2021 montre le poids de l'intégration VSeA en ligne, mais la guidance 2025 de marge d'EBITA de seulement 6,5% semble encore pénalisée par VSeA', souligne-t-il aussi.



