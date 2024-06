Valeo : freiné par une dégradation de broker

Valeo se montre à peu près stable et sous-performe ainsi la tendance à Paris, freiné par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramenés de 22 à 11,3 euros.



Selon le broker, les défis en cours (en plus du tumulte lié aux législatives en France) pourraient conduire à une réinitialisation des objectifs et prévenir toute remontée du titre et de son pair Forvia, malgré leur sous-performance depuis le début de l'année.



