Valeo : intègre 100% de Valeo Siemens eAutomotive

Valeo acquiert aujourd'hui la participation de 50% détenue par Siemens dans Valeo Siemens eAutomotive et intègre 100% de Valeo Siemens eAutomotive, leader de l'électrification haute tension, au sein de son activité Systèmes de Propulsion.



Valeo Siemens eAutomotive compte quelque 4 000 collaborateurs dont plus de 1 600 ingénieurs, 7 sites de production dans 4 pays (Chine, Allemagne, Hongrie et Pologne) ainsi que des capacités de R&D (laboratoires, bancs d'essai, outils de simulation) et de production à la pointe.



Christophe Périllat, Directeur Général du groupe Valeo, déclare : ' Cette intégration nous rend plus innovants et plus compétitifs. Nous allons bénéficier de l'expertise unique dans l'électrification haute tension développée par les équipes de Valeo Siemens eAutomotive. '



