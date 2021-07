Valeo: l'activité freinée au premier semestre par la pénurie de composants

Paris (awp/afp) - L'équipementier Valeo a publié jeudi un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros pour le premier semestre, freiné par la pénurie de composants électroniques.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 8.994 millions d'euros (+27% sur un an), plus proche de son résultat du premier semestre 2019 (9.776 millions d'euros), avant la crise du Covid-19, que du premier semestre 2020 marqué par les conséquences de la crise sanitaire (7.058 millions).

Le groupe a enregistré au premier semestre un résultat net de 90 millions d'euros, à comparer avec sa lourde perte de 1,21 milliard d'euros au premier semestre 2020.

"L'activité du premier semestre a été affectée par la pénurie en composants électroniques pénalisant la chaîne d'approvisionnement et les plannings de production de nos clients", souligne la direction de l'équipementier dans un communiqué.

La marge d'EBITDA, à 13,4 % du chiffre d'affaires, est en légère hausse par rapport au premier semestre 2019.

"Grâce à notre positionnement unique dans les domaines de l'électrification et l'ADAS (aides à la conduite), nous avons surperformé la production automobile de plus de 10 points dans chacune des régions par rapport au premier semestre 2019", a souligné le PDG de Valeo Jacques Aschenbroich.

"La marge d'EBITDA (...) reflète notre efficience opérationnelle et la gestion rigoureuse de tous nos coûts. Dans un contexte difficile, marqué par la pénurie des composants électroniques et la hausse du prix des matières premières, nous confirmons nos objectifs 2021", a poursuivi le PDG.

Le groupe a confirmé ses perspectives pour l'année 2021, "malgré une croissance de la production automobile plus faible que prévue et l'augmentation du prix des matières premières". Valeo table sur un chiffre d'affaires de 18,2 milliards d'euros et un EBITDA à 13,4% du chiffre d'affaires.

afp/rp