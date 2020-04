Valeo: les ventes trimestrielles baissent, résistant mieux que le marché

Paris (awp/afp) - L'équipementier automobile français Valeo a subi une baisse des ventes de 7% au premier trimestre à 4,49 milliards d'euros, faisant nettement mieux que le marché face au coronavirus grâce au lancement de produits technologiques innovants, selon un communiqué publié jeudi.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaire a baissé de 8%. La "surperformance" de Valeo s'élève à 16 points, dans un marché automobile mondial en chute de 24%.

Cette résistance meilleure que la concurrence concerne tous les pôles d'activité. Elle s'explique notamment par "l'entrée en production et la montée en cadence de nombreuses innovations à fort contenu technologique", dont des caméras et autres produits liés à l'assistance à la conduite, des systèmes liés à l'électrification et de nouveaux systèmes d'éclairage, assure l'équipementier.

Valeo a beaucoup investi ces dernières années pour prendre des positions fortes dans le véhicule électrique et les technologies de conduite autonome, qui devraient connaître une forte croissance au cours de la prochaine décennie. Depuis 2016, l'équipementier est le premier déposant de brevets en France.

Mais les risques associés à ces investissements ont valu à Valeo d'être sanctionné en Bourse: l'action a perdu les trois quarts de sa valeur en trois ans.

Touché comme tout le secteur automobile par la crise liée au coronavirus et contraint de stopper son activité dans la plupart des régions du monde, l'équipementier a désormais relancé la production de ses 34 usines en Chine.

Dans ce pays, le chiffre d'affaires du mois de mars a déjà retrouvé 60% du niveau de l'an dernier. Valeo estime que "le retour au niveau d'activité de 2019 est attendu au cours du deuxième trimestre".

Valeo avait annoncé mardi un accord avec les syndicats pour relancer la production en France grâce à un protocole de sécurité renforcé. "La reprise progressive de l'activité des constructeurs automobiles devrait intervenir avant fin avril en Europe et fin avril, début mai en Amérique du Nord", a indiqué l'entreprise.

Le groupe souligne qu'il dispose de 2,3 milliards d'euros de lignes de crédit non tirées, "ce qui lui permet de faire face à un éventuel prolongement de la crise actuelle".

Il met aussi en avant "la réduction drastique des coûts non indispensables", "la réduction des investissements de l'ordre de plus de 45% sur le deuxième trimestre" et promet de maintenir un contrôle drastique des dépenses lors de la reprise afin de "limiter au maximum l'impact de la crise".

Le conseil d'administration a proposé aux actionnaires un dividende de 0,2 euro par action.

afp/al