Valeo : partenaire de Renault pour les futures voitures

Renault Group et Valeo ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat portant sur le développement de l'architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules du Groupe.



'L'architecture du 'Software Defined Vehicle' permettra de proposer des véhicules toujours à jour durant l'ensemble de leur durée de vie et capables d'intégrer des nouvelles fonctionnalités sans modification matérielle', indique le Losange.



Dans le cadre de ce partenariat, Valeo fournira des composants électriques et électroniques essentiels du SDV, notamment le High-Performance Computer (HPC - calculateur haute performance).



Des ingénieurs de Valeo travailleront également près des sites de Renault Group à Guyancourt, Toulouse et Sophia-Antipolis et collaboreront étroitement avec les équipes de Renault Software Factory sur le développement logiciel.





