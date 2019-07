Valeo : résultat net part du Groupe de 162 ME au 1er semestre

24/07/2019 | 18:28

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 9 776 millions d'euros sur le semestre, en baisse de 1 % par rapport à la même période en 2018.



Le chiffre d'affaires première monte s'établit à 8 220 millions d'euros. Il est en baisse de 3 % à périmètre et taux de change constants.



Les prises de commandes atteignent un montant total de 11,1 milliards d'euros au 1er semestre.



Le groupe a enregistré une marge opérationnelle de 514 millions d'euros, en hausse de 0,5 point. L'EBITDA s'établit à 1 218 millions d'euros, en progression de 1 point. Le résultat net part du Groupe s'élève à 162 millions d'euros, en hausse de 0,7 point.



Valeo confirme sa guidance en 2019. Il s'attend à une surperformance supérieure à celle du second semestre 2018, la poursuite de la mise en oeuvre du programme portant sur une réduction de plus de 100 millions d'euros des coûts et une réduction de plus de 100 millions d'euros des investissements, une croissance de l'EBITDA en valeur, une marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en % du chiffre d'affaires) comprise entre 5,8 % et 6,5 %. Valeo se fixe pour objectif une poursuite de la génération de cash flow libre au second semestre.



