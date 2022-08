Valereum met fin au minage de bitcoins pour se concentrer sur la bourse de Gibraltar

Valereum, qui n'a pas donné de valeur pour la transaction, a déclaré que la vente de ses actifs en bitcoins était conditionnée à l'inscription de Vinanz sur une bourse de valeurs.

Les actions de Valereum étaient en baisse de 13% à 1030 GMT.

Le prix du bitcoin, le plus grand jeton de crypto-monnaie, s'est effondré ces derniers mois de quelque 70 % depuis son record de 69 000 dollars en novembre. Il se négocie actuellement à 23 509 $.

"Il s'agit d'une réorganisation stratégique visant à concentrer Valereum sur l'acquisition et l'expansion de la bourse de Gibraltar et le lancement imminent de notre programme NFT (jeton non fongible)", a déclaré Valereum dans un communiqué.

"Cependant, cela permet également à Valereum d'avoir une exposition significative aux marchés des crypto-monnaies grâce à une participation substantielle dans une société axée uniquement sur l'extraction et la distribution de crypto-monnaies."

Valereum a déclaré en janvier qu'il achèterait 90% de la Bourse de Gibraltar pour créer ce qu'il a appelé la première bourse au monde à "faire le pont" entre les actions et les crypto-monnaies.

Valereum n'aurait aucun représentant au conseil d'administration de Vinanz.

"L'acquisition des mineurs de BTC de Valereum signifie que Vinanz commencera sa vie en tant que société opérationnelle avec des mineurs et des BTC dans son portefeuille", a déclaré le président de Vinanz, David Lenigas.

"La volatilité du prix du bitcoin a été quelque peu affectée ces derniers temps, mais le conseil d'administration de Vinanz considère que c'est le moment idéal pour développer une activité BTC substantielle", a ajouté M. Lenigas.