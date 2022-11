Valero déclare qu'aucun blessé n'est à déplorer dans l'incendie de la raffinerie de Corpus Christi

Des habitants de Corpus Christi ont déclaré à une chaîne de télévision locale et à un journal local qu'ils avaient entendu une explosion avant que le feu ne se déclare dans l'usine Est de la raffinerie de 290 000 barils par jour (bpd) de la ville côtière du Texas, située à 208 miles (335 km) au sud-ouest de Houston.

"Aucun blessé n'est à déplorer et l'incendie a été contenu", a déclaré Lillian Riojas, porte-parole de Valero. "Une surveillance de l'air est en cours et il n'y a aucun problème préoccupant".

Un système d'alerte de la communauté de Corpus Christi a déclaré que les équipes de pompiers avaient répondu à un "incendie localisé" à la raffinerie jeudi matin, qui ne présentait aucune menace pour la communauté environnante.

M. Riojas a remercié la Refinery Terminal Fire Co, le port et la ville de Corpus Christi, la Garde côtière américaine et la Texas Commission on Environmental Quality pour leur coordination dans la réponse à l'incendie.

KIII-TV et le Corpus Christi-Caller-Times ont publié sur leurs sites Web des rapports indiquant que des résidents, dont l'un habite à six miles de la raffinerie, ont signalé des grondements et une explosion avant l'incendie.

M. Riojas n'a proposé aucun détail sur les unités de la raffinerie touchées par l'incendie.

La raffinerie Valero est divisée en deux usines situées le long du canal maritime de Corpus Christi.

L'usine Est, en plus de raffiner du pétrole brut lourd acide et de produire du diesel, effectue un hydrotraitement des distillats, permettant de respecter les règles environnementales américaines.

L'usine Est comprend une unité de distillation de brut lourd acide de 93 000 bpj, un hydrocraqueur produisant du diesel de 11 000 bpj, un hydrotraiteur de diesel de 55 000 bpj, un hydrotraiteur de gazole lourd de 30 000 bpj, un hydrotraiteur de kérosène de 12 000 bpj, des reformeurs de 19 000 bpj et 12 000 bpj et une unité de cokéfaction de 18 000 bpj.