Matières premières : Valeur refuge, l'or brille entre inflation et guerre en Ukraine

Londres (awp/afp) - Le climat d'instabilité géopolitique suivi de l'éclatement de la guerre en Ukraine a ravivé au premier trimestre l'appétit des investisseurs professionnels pour l'or, valeur refuge par excellence, dans un contexte d'inflation galopante.

La demande d'or pour la période s'est établie à 1.234 tonnes, en hausse de 34% en glissement annuel, soit son plus haut niveau depuis le quatrième trimestre 2018, d'après le rapport trimestriel du Conseil mondial de l'or (CMO) publié jeudi.

"L'invasion de l'Ukraine et la flambée de l'inflation ont été des facteurs clés tirant le prix de l'or et la demande", explique le Conseil dans son rapport.

L'once d'or avait atteint début mars 2.070,44 dollars, proche de son record historique à 2.075,47 dollars atteint à l'été 2020, dans les premiers mois de la pandémie de Covid-19. De janvier à mars 2022, les prix de l'or ont augmenté de presque 6%.

Rebond des produits indexés

Preuve de l'intérêt des investisseurs professionnels, les produits indexés (ETF), boudés en 2021, ont connu des entrées de capitaux équivalentes à 269 tonnes d'or, soit plus de 1,7 milliard de dollars, "faisant plus qu'inverser la sortie nette annuelle de 174 tonnes" de l'an dernier, selon le CMO.

Les ETF sont des titres financiers cotés, indexés sur le cours du métal jaune, reproduisant ainsi fidèlement le cours de l'or physique.

"Il s'agit de leur plus fort trimestre depuis le troisième trimestre de 2020", lorsque le prix de l'or culminait à son record historique, a commenté Louise Street, analyste au sein de l'organisation, interrogée par l'AFP.

"Le premier trimestre 2022 a été mouvementé, marqué par des crises géopolitiques, des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et une inflation galopante", a-t-elle résumé.

En zone euro, la hausse des prix a atteint le record de 7,5% en mars. L'inflation américaine a également accéléré le mois dernier à 8,5%, au plus haut depuis plus de 40 ans.

"On a commencé à voir au début de cette année un retour aux investissements stratégiques", selon Mme Street. "Ces événements mondiaux et ces conditions de marché ont consolidé le statut de l'or en tant que valeur refuge."

L'investissement physique en pièces et lingots a totalisé 282 tonnes, soit une baisse de 20%, la forte hausse du prix de l'or ayant conduit à des prises de bénéfices.

Les bijoux perdent de leur éclat

La demande en bijoux s'est également essoufflée au premier trimestre, diminuant de 7% par rapport à l'année précédente "en partie à cause du prix de l'or", mettant fin à la croissance observée tout au long de 2021.

Une grande partie de cette faiblesse est venue de Chine, qui affronte depuis mars une recrudescence de cas de Covid-19, inédite depuis 2020 par son ampleur, et a introduit des restrictions sanitaires.

Shanghai, confinée, est la ville la plus touchée pour l'instant, avec des dizaines de nouveaux morts quotidiens. La capitale Pékin a quant à elle déjà confiné environ 150 immeubles.

"Les mesures de confinement en Chine l'empêcheront de retrouver les niveaux moyens observés par le passé, car elles contribuent à faire baisser la demande (en or) des consommateurs", affirme Daniel Briesemann, analyste chez Commerzbank, cité dans une note.

En Chine et en Inde notamment, les mariages et célébrations sont l'occasion pour les familles de mettre une partie de leurs économies à l'abri en les changeant en lingots, colliers, bagues, bracelets et autres objets en or, suprême valeur refuge.

Les festivités du Nouvel An chinois en début d'année avaient dopé les ventes de bijoux en or en Chine, mais la hausse brutale des prix en février et la volatilité de l'or, entrainées par l'éclatement de la guerre en Ukraine, ont pesé sur la demande.

La Chine et l'Inde génèrent à elles seules 55 à 60% de la consommation trimestrielle de bijoux en or, selon le CMO.

Par ailleurs, les achats d'or des banques centrales ont diminué de 29% par rapport à 2021, s'établissant à 83,8 tonnes.

La demande d'or dans le secteur technologique -le métal jaune se retrouvant dans les composants de nombreux appareils électroniques comme les ordinateurs ou les téléphones mobiles- a elle légèrement augmenté (+1%) pour atteindre 82 tonnes au premier trimestre.

