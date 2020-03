Valeurs moyennes : faut-il faire le plein d’agroalimentaire ? 2 30/03/2020 | 09:44 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Achats paniques ou achats plaisir, la période de confinement fait la part belle aux écrans, aux exercices (scolaires, physiques, spirituels…), et à l’assiette ! Alors qu’éviter la pénurie alimentaire constitue une priorité pour les gouvernements, la production et distribution alimentaire constitue, avec la santé, un secteur relativement épargné par le krach boursier déclenché par l’arrivée de l’épidémie en France puis entretenu par les mesures de confinement. Nous faisons ici le point sur quelques PME et ETI de l’industrie agroalimentaire cotées à Paris, comme Bonduelle, Tipiak, Fleury-Michon, Saint-Jean ou Bel. Files d’attente dans les supermarchés, délais de livraison de commandes passées en ligne de plusieurs jours, peu de français ont échappé ces derniers jours à ce type d’expérience. Après la progression de 38% des ventes de produits de grande consommation la semaine précédant le confinement, la première semaine de "distanciation sociale" s'est soldée par une progression de 30% d’après Nielsen. Mais cette deuxième semaine de hausse fut très concentrée sur les premiers jours : les 16 mars et 17 mars 2020. Une fois les stocks reconstitués ou accrus pour allonger la période de confinement strict, la crainte de contracter le virus et les mesures de limitation des déplacements ont repris le dessus. La livraison à domicile et le drive en tête, les hypers en berne En termes de canaux de distribution, la livraison à domicile sont logiquement les plus prospères. En revanche, les grandes surfaces commencent à souffrir par rapport aux petites surfaces puisque la hausse atteint 74% pour la proximité rurale contre 3% pour les plus grands hypers. Des effets très contrastés d’une gamme à l’autre… Malgré le rush pré-confinement, les achats de surgelés . … effets contrastés que l’on retrouve au sein des PME et ETI de l’agroalimentaire cotées Dans ce contexte, quel fut l’impact de ce choc de demande sur nos ETI cotées de l’agro-industrie ? Leurs offres, leurs canaux de distribution et leurs expositions géographiques étant généralement très variées, il est bien rare que l’effet soit uniquement positif. Par exemple, chez Bonduelle, en Europe, le groupe réalise 67% de son CA dans les...

Raphaël Girault © Zonebourse.com 2020 2