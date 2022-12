Valimno Reim : premier fonds immobilier en France dédié aux établissements de soins animaliers 06/12/2022 | 10:03 Envoyer par e-mail :

Well-Vet Immo France est un fonds fermé sous format OPPCI – SPPPICAV offrant une gouvernance transparente et un cadre régulé. L'objectif du fonds est de générer des cash flows récurrents et pérennes, reposant sur des fondamentaux locatifs solides. Well-Vet Immo France offre ainsi aux investisseurs professionnels la possibilité d'investir dans une nouvelle classe d'actifs immobiliers de destination décorrélée des classes d'actifs traditionnelles, et ce sur un marché en forte progression et en pleine structuration.



"La société Valilmno Reim est ravie d'avoir créé ce premier fonds immobilier qui génère un impact sociétal et territorial positif et dont le résultat se traduit par une meilleure prise en compte du traitement des animaux tout en favorisant le resserrement des liens humain-animal ", a déclaré son président, François Moison.





"Nous avons l'ambition d'être la société de gestion de référence du marché des établissements de soins et services animaliers pour les investisseurs professionnels. Avec Well-Vet Immo France, nous visons la constitution, sur 3 à 5 ans, du premier portefeuille diversifié de 100 millions d'euros d'actifs immobiliers vétérinaires en France", a pour sa part réagi Yves Drouet, directeur général adjoint.



