La société de services financiers Valkyrie Funds LLC a déclaré vendredi qu'elle cesserait d'acheter de l'ethereum pour le Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF et qu'elle dénouerait toutes les positions déjà acquises, une pierre d'achoppement dans sa tentative d'être la première à mettre sur le marché un fonds négocié en bourse (ETF) lié à la crypto-monnaie ethereum.

"Le Fonds n'achètera pas de contrats à terme sur l'éther jusqu'à l'entrée en vigueur d'un amendement à la déclaration d'enregistrement du Fonds envisageant l'ajout de contrats à terme sur l'éther à la stratégie d'investissement principale du Fonds", a déclaré Valkyrie dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes). "Jusqu'à cette date, le Fonds dénouera toute position existante sur les contrats à terme sur l'éther.

Valkyrie a annoncé jeudi qu'elle avait reçu le feu vert pour acquérir des contrats à terme sur l'ethereum dans le cadre de la conversion d'un ETF existant lié uniquement au bitcoin pour y inclure l'ethereum. Il aurait été le premier d'une série d'ETF à offrir une exposition à l'"éther".

Une porte-parole de Valkyrie s'est refusée à tout commentaire, mais a indiqué qu'un communiqué de presse contenant de plus amples informations serait publié prochainement.

La SEC n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire.

Séparément, VanEck, ProShares et Invesco ont tous déposé une demande de cotation de divers ETF liés à l'ethereum. Les traders et les médias s'attendent à ce qu'ils soient lancés à partir de lundi. (Reportage de Suzanne McGee, édition de Chris Reese)