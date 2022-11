Vallourec annonce la signature d'un plan social pour l'arrêt des activités en Allemagne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière Vallourec a annoncé vendredi qu'un accord avait été trouvé entre la direction de Vallourec Deutschland et les représentants du personnel dans le cadre de l'arrêt des activités en Allemagne. Un plan social ainsi que la convention collective correspondante ont été signés, a ajouté le groupe.

"Cette signature marque la fin d'une phase de négociation de six mois, dans la perspective d'obtenir une compensation financière et des mesures sociales appropriées, pour les 2.400 collaborateurs de Vallourec Deutschland sur les sites de Düsseldorf-Rath et Mülheim an der Ruhr", a expliqué Vallourec dans un communiqué, en ajoutant que la production cessera à la fin de 2023.

Les activités de Vallourec en Allemagne ont cumulé plus de 700 millions d'euros de pertes sur la période 2015-2021. Elles pâtissent d'une forte concurrence, notamment en provenance d'Europe de l'Est, qui maintient les prix et les marge sous pression.

Une partie de la production de ces usines, les tubes premium à destination de l'industrie pétrolière et gazière, sera transférée au Brésil, où le groupe a augmenté ses capacités de production avec le rachat des parts de Nippon Steel dans VSB.

November 18, 2022