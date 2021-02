Vallourec annonce un accord avec ses créanciers sur sa restructuration financière

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière Vallourec a annoncé mercredi avoir trouvé un accord de principe avec une partie de ses créanciers sur sa restructuration financière, qui se traduira par l'entrée de deux nouveaux actionnaires de référence, les fonds Apollo et SVPGlobal.

Le plan élaboré par Vallourec et ses créanciers prévoit une augmentation de capital de 300 millions d'euros qui servira au remboursement partiel de créances, la conversion en actions de 1,33 milliard d'euros de créances bancaires et obligataires, ainsi qu'un abandon de créances consenti par les banques commerciales du groupe à hauteur de 169 millions d'euros.

Ces mesures permettront de réduire la dette de Vallourec de 1,8 milliard d'euros, soit plus de la moitié du montant en principal de sa dette, qui s'élevait au 30 septembre à 3,5 milliards d'euros.

La dette résiduelle sera refinancée au moyen de la mise en place par les banques commerciales du groupe d'un crédit renouvelable de 462 millions d'euros, assorti d'un nouvel emprunt obligataire senior de 1,023 milliard d'euros, d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 262 millions d'euros et de lignes de caution bancaires à cinq ans d'un montant de 178 millions d'euros.

Cet accord de principe a été conclu avec un groupe de prêteurs représentant ensemble 65,1% du montant total de la dette financière du groupe. Il doit encore être formellement approuvé, à la majorité des deux tiers, par les comités de créanciers du groupe ainsi que par l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra au mois d'avril. Bpifrance Participations et Nippon Steel, les deux principaux actionnaires de Vallourec, se sont engagés à voter en faveur des résolutions visant à mettre en oeuvre ce plan, qui devrait avoir lieu d'ici à la fin du premier semestre 2021.

La mise en oeuvre de la restructuration financière se traduira par l'entrée de deux nouveaux actionnaires de référence, Apollo et SVPGlobal, a précisé Edouard Guinotte, le président du directoire de Vallourec, cité dans un communiqué.

Ces fonds deviendraient les deux principaux actionnaires de Vallourec, avec des participations potentiellement comprises entre 23,2% et 29,3% pour Apollo et entre 9,7% et 12,3% pour SVPGlobal. Nippon Steel et Bpifrance détiendraient respectivement 3,4% et 2,3% du capital.

