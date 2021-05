Vallourec prêt à boucler sa restructuration financière après un T1 meilleur que prévu

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière Vallourec a confirmé jeudi qu'il achèverait son plan de restructuration financière d'ici au 30 juin, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes au titre du premier trimestre.

Le groupe a indiqué qu'il lancerait au début juin une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription pour un montant de 300 millions d'euros, dernière étape de son plan de restructuration annoncé en début d'année. Ce plan permettra de réduire la dette du groupe de plus de moitié et d'alléger ses frais financiers d'environ 110 millions d'euros par an. Il se traduira par l'entrée de deux nouveaux actionnaires de référence, les fonds Apollo et SVPGlobal.

"Après son approbation par nos créanciers et nos actionnaires, le plan de restructuration financière a été approuvé par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 mai 2021, ce qui ouvre la voie à sa finalisation prévue le 30 juin 2021", a indiqué Edouard Guinotte, le président du directoire de Vallourec, cité dans un communiqué.

Le groupe entend également poursuivre le déploiement de son plan d'économies brutes de coûts de 400 millions d'euros d'ici à 2025.

Ces initiatives interviennent dans un contexte de reprise progressive des marchés du groupe. Fin avril, Vallourec avait relevé ses prévisions pour l'exercice en cours, grâce à des "perspectives significativement meilleures" en Amérique du Nord et au Brésil.

Au cours du trimestre clos fin mars, le résultat brut d'exploitation (RBE) du groupe a atteint 80 millions d'euros, en hausse de 17,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent, malgré un chiffre d'affaires en baisse de 17,7%, à 702 millions d'euros.

La hausse du RBE est due aux mesures d'économies déployées par le groupe en 2020, et aux résultats plus élevés qu'attendu de la mine de fer au Brésil, a précisé le groupe dans un communiqué.

La perte nette s'est inscrite à 93 millions d'euros, contre 74 millions d'euros un an plus tôt.

Selon un consensus établi par Factset, les analsytes anticipaient en moyenne une perte nette de 98 millions d'euros, un Ebitda de 61 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 761 millions d'euros au premier trimestre.

A la fin mars, la dette s'élevait à 2,36 milliards d'euros, contre 2,214 milliards d'euros au 31 décembre 2020. Le groupe a généré un flux de trésorerie disponible négatif de 62 millions d'euros au premier trimestre, contre un flux négatif de 181 millions d'euros au premier trimestre 2020.

