Vallourec vise un RBE de 650 à 750 mlns d'euros en 2022 après un S1 lesté par le Brésil

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a annoncé mercredi tabler sur un résultat brut d'exploitation (RBE) compris entre 650 millions et 750 millions d'euros en 2022, après avoir vu ses résultats du premier semestre plombés par l'arrêt temporaire de sa mine de fer de Pau Branco, au Brésil.

Le groupe avait jusqu'à présent indiqué tabler sur un RBE "significativement au-dessus de celui de l'exercice 2021" sans chiffrer le niveau attendu. En 2021, le résultat brut d'exploitation avait atteint 492 millions d'euros.

"Sur une base normalisée d'une pleine production de la mine de fer, le RBE aurait pu être d'environ 1 milliard d'euros", a précisé Vallourec. Sur l'ensemble de l'année, la production prévisionnelle de minerai de fer s'établit à "seulement 2,6 millions de tonnes par rapport à une capacité de 8,7 millions de tonnes", a indiqué Vallourec.

A la suite d'intempéries, la mine de fer de Pau Branco, au Brésil, a été fermée entre début janvier et début mai.

Au deuxième trimestre, le résultat brut d'exploitation a atteint 160 millions d'euros, contre 148 millions d'euros un an plus tôt, tandis que le groupe a accusé une perte nette 415 millions d'euros, contre un bénéfice de 51 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a progressé de 35,9% sur un an en données publiées, à 1,14 milliard d'euros, grâce notamment à un effet de conversion de devises positif de 14% et à un effet prix/mix positif de 19%.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne pour le deuxième trimestre une perte nette de 21 millions d'euros, un RBE de 151,5 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,18 milliard d'euros.

Sur l'ensemble du premier semestre, le RBE de Vallourec a reculé à 205 millions d'euros, contre 228 millions d'euros à la même période de 2021. La perte nette s'est creusée à 450 millions d'euros sur le semestre écoulé, contre 42 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de Vallourec a progressé de 33,4% sur un an, à 2,06 milliard d'euros.

Le groupe a par ailleurs indiqué s'attendre à un flux de trésorerie disponible positif au second semestre 2022. Sur le plan des investissements, Vallourec s'attend à des dépenses "légèrement supérieures à 200 millions d'euros" en 2022.

