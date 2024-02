Paris (awp/afp) - Le groupe pharmaceutique franco-autrichien Valneva table sur une hausse de ses ventes pour 2024, avec notamment la commercialisation de son vaccin contre le chikungunya, Ixchiq, approuvé aux Etats-Unis en novembre dernier, a-t-il indiqué jeudi.

"Les ventes de produits sont attendues entre 150 et 180 millions d'euros en 2024, sous réserve de la disponibilité d'Ixiaro (contre une forme d'encéphalite transmise par les moustiques: ndlr) et des produits tiers, ainsi que de la performance des ventes d'Ixchiq durant la première année du lancement du vaccin aux Etats-Unis", a-t-il détaillé dans un communiqué.

Les ventes de 2024 devraient refléter "la poursuite de la croissance des ventes de produits existants (Ixiaro, Dukoral --contre le choléra), un recul des ventes de produits tiers lié à des problèmes d'approvisionnement et les premières ventes" de Ixchiq.

"Notre objectif en 2024 est de continuer à tirer partie de la reprise de l'industrie du voyage pour poursuivre la croissance commerciale de nos produits existants et d'enregistrer les premières ventes" de Ixchiq, a déclaré Peter Bruehler, directeur financier du groupe spécialisé dans les vaccins, cité dans le communiqué.

Pour 2023, Valneva a enregistré un chiffre d'affaires de 153,7 millions d'euros, contre 361,3 en 2022 --ce montant comprenait 280 millions d'euros de revenus liés aux accords de fourniture de vaccin contre le Covid-19, a annoncé le groupe.

Les seules ventes de produits ont totalisé 144,6 millions d'euros en 2023, contre 114,8 millions en 2022.

Valneva a obtenu le feu vert des Etats-Unis en novembre 2023 pour lancer son vaccin à dose unique contre le chikungunya --le premier à être commercialiser-- pour les personnes âgées de 18 ans et plus et présentant un risque accru d'être exposées au virus.

Quelques jours plus tard, l'agence européenne des médicaments (EMA) a jugé recevable le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché de ce même vaccin.

A la Bourse de Paris, le titre cédait 3,16% à 3,64 euros en début de matinée, dans un marché en hausse de 0,89%.

afp/ck