Valorem lance un portail dédié à ses levées de fond

Valorem lance un portail dédié à ses levées de fonds baptisé "Mon Parc Valorem". Il est hébergé sur Lendosphere ,plateforme leader du secteur. Celui-ci regroupe l'ensemble des opérations de financement participatif de Valorem, passées, en cours et à venir. L'opérateur français en énergies vertes confirme ainsi sa volonté de rendre plus lisible son offre et de la renforcer en proposant aux potentiels investisseurs un accès unique à toutes ses levées de fonds.



Dès le lancement du portail, cinq projets éoliens et solaires seront ouverts au financement participatif : Cléry (Loiret), Saint-Parize (Nièvre), Saint-Amans-Valtoret (Tarn), Montbrun-des-Corbières (Aude) et Garchy (Nièvre). Les modalités de chaque opération (taux d'intérêt, durée, etc.) sont présentées directement sur le portail.