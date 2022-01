ValueAct exhorte Seven & i Holdings à écouter et à envisager des alternatives stratégiques.

Dans une rare déclaration publique, ValueAct exprime ses préoccupations à un moment où la frustration des actionnaires s'accroît après que plusieurs investisseurs aient poussé la société à se scinder.

La société d'investissement américaine a écrit au conseil d'administration de Seven & i Holdings pour lui demander de procéder rapidement à une "réforme structurelle audacieuse". Elle a qualifié la société de "stratégiquement non ciblée" et a déclaré qu'elle "sous-exploite largement son potentiel".

ValueAct, qui détient 4,4 % de la société, a déclaré qu'elle adressait deux demandes au conseil d'administration.

Elle souhaite qu'un ou plusieurs administrateurs externes contactent les gestionnaires de portefeuille de 30 des plus gros investisseurs de la société pour "écouter directement leurs points de vue".

Elle souhaite également que l'entreprise crée un "comité d'examen stratégique", composé uniquement d'administrateurs externes et chargé d'examiner si "la vente ou la scission de divisions ou un regroupement d'entreprises avec un tiers apporterait une valeur supérieure et des avantages stratégiques à l'entreprise et à ses parties prenantes".

Afin de mettre une pression supplémentaire sur le conseil d'administration, ValueAct a déclaré qu'elle souhaitait entendre une réponse publique après la prochaine réunion régulière du conseil d'administration au début du mois prochain.

ValueAct publie sa lettre au conseil d'administration à un moment où les actionnaires sont de plus en plus frustrés par la faiblesse du cours de l'action de la société.

Une telle démarche publique constitue une étape très inhabituelle pour ValueAct qui a passé des décennies à se forger une réputation de collaboration avec la direction au lieu de dicter publiquement ses conditions comme l'ont fait de nombreux investisseurs activistes.