Vangelis, compositeur de la musique des "Chariots de feu", meurt à 79 ans.

Le cabinet d'avocats représentant le compositeur a déclaré qu'il était décédé tard mardi, sans donner la cause du décès.

Dans un message sur Twitter, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a qualifié Vangelis de "pionnier du son électronique".

"Il a commencé son long voyage sur les Chariots de feu. De là, il nous enverra toujours ses obligations", a écrit Mitsotakis.

"Ad astra, Vangelis" - qui signifie "vers les étoiles" en latin - a tweeté la NASA, affirmant que Vangelis a contribué aux partitions de ses explorations vers Jupiter.

Né Evangelos Odysseas Papathanassiou en 1943, le jeune Vangelis s'intéresse très tôt à la musique et expérimente les sons produits en tapant sur des casseroles ou en fixant des clous, des verres et d'autres objets aux cordes du piano de ses parents.

Il absorbe les sonorités des chansons folkloriques grecques et de la musique chorale chrétienne orthodoxe, mais il n'a reçu aucune formation musicale formelle, ce qui, dira-t-il plus tard, a contribué à sauver son sens de la créativité.

Après des débuts avec des groupes de rock locaux, Vangelis part pour Paris à l'âge de 25 ans, rejoignant un exode de jeunes artistes suite au coup d'État de 1967 qui installe une junte militaire en Grèce.

Loin de chez lui, il est attiré par le domaine alors nouveau des synthétiseurs électroniques qui lui permettent de créer les couleurs mélodiques luxuriantes qui deviennent sa marque de fabrique.

Bien qu'il ait connu le succès sur la scène européenne du "prog rock" au début des années 1970 avec Aphrodite's Child, un groupe qu'il a formé avec son compatriote grec Demis Roussos, Vangelis n'était pas à l'aise avec les attentes envers un artiste commercial et s'est retiré dans le studio d'enregistrement qu'il s'est créé à Londres.

C'est là qu'il a écrit la partition de "Chariots of Fire", l'histoire du triomphe d'un groupe de coureurs britanniques aux Jeux olympiques de 1924.

Sans honte et non contemporaine, ses rythmes de synthétiseurs pulsés et sa mélodie planante ont fait de la séquence d'ouverture au ralenti d'un groupe d'athlètes courant le long d'une plage un modèle pour la façon dont le cinéma représentait le sport.

Vangelis a déclaré un jour que la partition, qui lui a valu un Oscar et a été en tête des hit-parades pendant des semaines, était en partie un hommage à son père, qui était un coureur amateur passionné. Mais il était aussi légèrement dédaigneux de l'énorme popularité dont elle jouissait.

"Ce n'est qu'un autre morceau de musique", a-t-il déclaré à un intervieweur.

Le succès des "Chariots de feu" a éclipsé ses autres partitions, mais il a écrit la musique de plusieurs grands films, dont "Missing", réalisé par son compatriote Costa-Gavras, et le thriller futuriste "Blade Runner" de Ridley Scott.

Il a été un compositeur prolifique pendant plusieurs décennies, son travail allant de la musique de publicité et des musiques de films à des compositions élaborées de style symphonique et à "Jon et Vangelis", son duo avec Jon Anderson, chanteur du groupe de rock prog Yes.

Mais il s'est toujours méfié du succès commercial, déclarant un jour à un intervieweur qu'il n'avait jamais considéré la musique comme un simple divertissement.