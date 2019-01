Vanguard Group annonce le décès de son fondateur : John Clifton Bogle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vanguard a annoncé le décès de son fondateur et ancien président, John Clifton Bogle, à l'âge de 89 ans. Monsieur Bogle avait un statut légendaire au sein de la communauté financière américaine, en grande partie grâce à deux réalisations majeures : il a lancé le premier fonds commun de placement indiciel pour les investisseurs et il a fait baisser les coûts dans l'industrie des fonds communs de placement en faisant sans cesse campagne pour défendre l'intérêt des investisseurs.Vanguard est maintenant l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements au monde.