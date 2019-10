Vanguard abaisse les frais de ses ETF et fonds indiciels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vanguard a annoncé la semaine dernière la réduction des frais de ses ETF et fonds indiciels, notamment sur les 31 fonds offerts aux investisseurs français. réduit les frais de gestion de 13 ETF et 18 fonds indiciels en France. La gamme complète du gestionnaire d'actifs américain en France, comprenant ETF, fonds indiciels et fonds à gestion active, affiche désormais un taux moyen de frais courants de 0,20%. Plus précisément, les frais courants moyens pour l’ensemble des fonds indiciels de Vanguard en France s’élèvent désormais à 0,16 % et à 0,12% pour ses ETF.