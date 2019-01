Vanguard étend son activité en Italie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vanguard annonce son expansion en Italie. " La cotation d’une gamme d’ETF actions et obligataires sur Borsa Italiana constitue la première étape de Vanguard pour atteindre ses objectifs de réduction du coût et de simplification de l’investissement pour les investisseurs italiens ", a expliqué le gestionnaire d'actifs." Notre objectif est de nous implanter sur le marché italien, de développer nos relations et de collaborer avec les acteurs du marché, qu'il s'agisse de sociétés de gestion, de banques, de sociétés d'assurance vie ou de fonds de pension, c'est-à-dire des clients professionnels qui gèrent des produits d'investissement et d'épargne pour le compte de clients particuliers ", a déclaré Simone Rosti, directeur Italie chez Vanguard.