Vanguard lance un fonds de pension australien en vue d'atteindre un bassin d'épargne de 2 000 milliards de dollars

Les fonds de pension australiens, qui abritent la troisième plus grande caisse de retraite au monde, ouvrent des bureaux d'investissement à New York et à Londres, car les gestionnaires mondiaux s'intéressent à un pot d'épargne qui est passé de 148 milliards de dollars australiens à plus de 3,3 trillions de dollars australiens (2,18 trillions) en trois décennies.

Vingt-quatre ans après le lancement du premier fonds australien de Vanguard, Vanguard Super ouvre ses portes avec 12 produits, dont un fonds par défaut "Lifecycle" qui réoriente progressivement les avoirs d'un membre vers des investissements plus conservateurs à mesure qu'il vieillit.

Les frais de l'option par défaut seront les plus bas du marché australien des pensions pour les jeunes membres et ceux dont le solde est inférieur à 50 000 A$ (33 080 $), selon une analyse du cabinet comptable Deloitte commandée par Vanguard.

"Nous voulons proposer aux membres un super fonds à faible coût et de haute qualité qui comprend une offre par défaut conçue pour les accompagner tout au long de leur vie", a déclaré Daniel Shrimski, directeur général de Vanguard Australie, dans un communiqué.

"En tant que premier nouvel entrant dans le secteur australien de la superannuation depuis des années à obtenir une licence RSE, et en lançant malgré la consolidation du secteur, nous sommes ici parce que nous croyons vraiment que nous pouvons améliorer les résultats de la retraite pour les Australiens et être un catalyseur pour un changement très nécessaire dans le secteur."

L'accent mis sur les frais et les performances intervient alors que la législation entrée en vigueur en juillet dernier oblige les fonds de pension de retraite à informer les membres s'ils ne parviennent pas à atteindre les critères de performance fixés par le gouvernement.

Une plate-forme pour les conseillers financiers, qui gèrent l'argent au nom des clients, devrait être lancée "dans les mois à venir".

(1 $ = 1,5115 dollars australiens)