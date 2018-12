Vanguard : les marchés offrent des perspectives réduites pour 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La perspective mondiale pour les actions sur les dix prochaines années se situe dans une fourchette de rendements de 1,5% à 4,5%, selon le modèle des marchés de capitaux de Vanguard. Cette perspective est bien inférieure à la moyenne historique. Le gérant fait remarquer que la solide performance enregistrée sur les 9 dernières années et demie a poussé les valorisations à des niveaux bien plus élevés et quelque peu exagérés par rapport au passé relativement aux ratios CAPE (PER corrigé en fonction du cycle) fondés sur la « juste valeur » de Vanguard.Si le gestionnaire d'actifs anticipe un ralentissement de la croissance économique, celle-ci ne devrait cependant pas caler. Le fléchissement attendu de la croissance mondiale sur les deux prochaines années est néanmoins porteur de risques pouvant affecter l'économie et les marchés.Les scénarios potentiels incluent la possibilité d'une grave décélération de l'économie chinoise, d'une erreur de politique de la Fed à mesure qu'elle relève davantage ses taux vers un territoire plus " restrictif ", de tensions liées aux échanges commerciaux et d'autres incertitudes d'ordre géopolitique et politique.Vanguard s'attend à e que la Fed poursuive sa politique de hausse graduelle des taux pour atteindre un niveau de taux d'intérêt terminal de 2,75 à 3% mi-2019. Cette hausse devrait être suivie d'une pause momentanée ou d'un arrêt en vue d'une réévaluation des conditions économiques.Plus généralement, les Banques centrales à travers le monde devraient rester sur la voie d'une normalisation progressive, laquelle devrait inclure un relèvement des taux de la Banque centrale européenne fin 2019. Elle opère dans un environnement de taux de chômage bas et de raffermissement de l'inflation." Compte tenu des perspectives difficiles qui se profilent, les investisseurs devraient se concentrer sur des facteurs clés tels que : économiser plus, travailler plus longtemps, dépenser moins et contrôler leurs coûts d'investissement ", a déclaré Peter Westaway, PhD, Chef Economiste de Vanguard et Responsable de la Stratégie d'investissement du groupe en Europe.