Vanguard nomme un Directeur pour le nouveau Vanguard Global ETF Research Centre

Vanguard recrute Marco Corsi pour diriger le Vanguard Global ETF Research Centre, une équipe nouvellement constituée, basée à Londres et dédiée à la recherche sur les ETF et les investisseurs en ETF. Sous la direction de Marco Corsi, l’équipe développera des études, des analyses prospectives et du contenu liés aux ETF qui informeront et formeront les investisseurs institutionnels et privés ainsi que les intermédiaires et consultants. Il rapportera à Axel Lomholt, Head of International ETFs.Titulaire d'une Maîtrise de l'Université de Paris VI, ainsi que d'un Doctorat en mathématiques appliquées de l'Université de Paris VII et de l'Université de Padoue, Marco Corsi rejoint Vanguard après BlackRock, où il était dernièrement Directeur chez iShares, responsable de l'équipe recherche et innovation produits EMEA. Auparavant, il a occupé des postes chez Decura, Barclays et Merrill Lynch.