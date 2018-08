Vanguard nomme un spécialiste senior des marchés de capitaux en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vanguard a nommé Paul Young en tant que spécialiste senior des marchés de capitaux en Europe. "L’expertise et les connaissances de Paul seront non seulement un atout pour assurer à nos clients la meilleure expérience de négociation possible, mais permettront également d’engager les coûts de négociation les plus faibles possibles lors de l’achat et de la vente d’ETF", a commenté Thomas Merz, directeur de la Distribution Europe Ex-UK,Paul Young dépendra de Thomas Bartolacci, directeur des Marchés de Capitaux ETF.Il vient de State Street Global Advisors (SSgA), où il a tout récemment occupé le poste de directeur des Marchés de Capitaux ETF, EMEA. Il a intégré SSgA en 2007 en tant que Trader Senior en Actions (Senior Equities Trader). Auparavant, Paul Young a occupé des postes chez St James's Place Wealth Management et Morgan Stanley Investment Management. Il est titulaire d'une Licence en Science de l'Université de Loughborough.