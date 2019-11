Vanguard : une croissance 2020 sapée par l'incertitude et la contraction du commerce international

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La croissance devrait continuer de ralentir à l’échelon mondial en 2020, pénalisée par l’affrontement commercial sino-américain et la poursuite des incertitudes politiques, selon la synthèse des Perspectives Economiques et de Marchés de Vanguard pour 2020. Le gestionnaire d’actifs anticipe ainsi une croissance de 1% en zone euro et aux Etats-Unis. Elle sera inférieure à sa tendance normale dans ce dernier pays, qui évitera cependant une récession technique.La Chine ne sera pas non plus épargnée par le ralentissement. Son PIB devrait progresser de 5,8%, soit un rythme de progression inférieur à la tendance et situé en-dessous de son propre objectif de 6%." La poursuite de la contraction du commerce international par rapport au PIB et l'incertitude persistante sapent la croissance ", ajoute Peter Westaway, Chef économiste et Responsable de la stratégie d'investissement de Vanguard en Europe. " Ces facteurs restreignent l'investissement et entravent la diffusion des technologies et des idées qui stimulent la productivité. Ainsi, nous prévoyons le maintien d'une croissance faible sur une bonne partie de 2020 "." Les perspectives devraient connaître une modeste amélioration dans les années à venir, une fois que les banques centrales auront repris leur politique de normalisation ", a déclaré Peter Westaway. " Les rendements devraient toutefois se maintenir à des niveaux bien inférieurs à ceux que nous avons connus au cours des décennies précédentes et des années post-crise.Vanguard prévoit des rendements obligataires annualisés pour la zone euro et globalement hors zone euro compris dans une fourchette de 0,0% à 1,0% pour les dix prochaines années.Pour le marché des actions de la zone euro, le rendement annualisé sur les dix prochaines années est attendu à l'intérieur d'une fourchette de 4,5% à 6.5%. Les rendements attendus pour les marchés dans le monde hors zone euro sont inférieurs et devraient se situer entre 2,5% et 4,5% pour les investisseurs basés en euro.Peter Westaway conclut : " Dans cette nouvelle ère d'incertitudes, il est essentiel que les investisseurs se concentrent sur ce qu'ils sont en mesure de contrôler. Un risque accru de ralentissement souligne l'importance de la diversification. De la même manière, dans une ère marquée par des rendements plus faibles, il est encore plus important que les investisseurs fassent baisser leurs coûts d'investissement ".