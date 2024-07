Le groupe bancaire Vanquis a averti mardi les investisseurs qu'il ne s'attendait pas à atteindre son objectif de rendement à un chiffre des capitaux propres corporels pour l'ensemble de l'année, alors qu'il doit faire face à un examen approfondi de son bilan et à des conditions commerciales difficiles.

Le directeur général, Ian McLaughlin, a déclaré que l'examen complet des finances du prêteur avait conduit à la réévaluation de certains soldes historiques.

Un examen des créances de financement de véhicules de Vanquis a entraîné une réévaluation approximative à la baisse des soldes de niveau 3 et des actifs radiés d'environ 29 millions de livres, a déclaré la banque.

"Bien que la découverte de ces éléments ponctuels soit décevante, cela signifie que notre situation financière est désormais plus claire et plus stable", a déclaré M. McLaughlin dans un communiqué.

Bien que le groupe reste largement au-dessus de ses exigences réglementaires en matière de capital, il s'attend à terminer l'année en dessous de sa fourchette cible de 19,5 %-20,5 % pour le capital Tier One, fixée par son conseil d'administration le 27 mars.

Le prêteur, spécialisé dans le financement des clients qui ont généralement du mal à emprunter auprès des banques traditionnelles, a déclaré que les performances commerciales ont commencé à se redresser vers la fin du premier semestre fiscal, reflétant les progrès réalisés dans le cadre de la stratégie de transformation de l'entreprise du groupe.

Les volumes de nouveaux clients pour le premier semestre de l'année ont été décrits comme "supérieurs aux prévisions" et les revenus nets d'intérêts ont été stables par rapport à la même période de l'année précédente, bien que les soldes bruts générateurs d'intérêts des clients aient terminé le semestre à un niveau inférieur de 6 % à celui du 31 décembre.