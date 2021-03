Vapotage sûr et durable : Swissx lance des produits de remplacement de la ligne de tabac et de la cigarette électronique

Le propriétaire des brevets qui alimentent les plus grands produits de vapotage au monde s'est diversifié dans des produits du tabac entièrement naturels, cultivés de manière durable en Californie et en Suisse ; Swissx a également lancé une gamme d'instruments de vapotage en céramique et en verre fabriqués selon les mêmes normes que l'iPhone d'Apple, ainsi que des pods et des pièces de rechange compatibles Juul plus sûrs.



LOS ANGELES, 11 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Swissx, le propriétaire des brevets qui alimentent les produits de vapotage fabriqués par des marques de cigarettes électroniques de premier plan telles que IQOS, Mark-10, NJOY, Pax Labs et Juul, est entré dans le secteur du vapotage de tabac avec des extraits de nicotine entièrement naturels issus du tabac cultivé dans des fermes coopératives durables en Californie et en altitude dans les Alpes suisses. Le fondateur Alki David a également annoncé que Swissx avait commencé à expédier ses propres pods et pièces de rechange, fabriqués à partir de céramique et de verre, en citant les dangers à la fois des blessures corporelles et du risque de cancer posés par les pièces en plastique des grandes marques de cigarettes électroniques. Les nouveaux produits arrivent déjà dans les magasins 7-Eleven et dans d'autres grandes chaînes de magasins de proximité, et sont également vendus sur le site Swissx.com.

Les fabricants de produits de vapotage qui violent les brevets détenus par Swissx sont la cible d'une action en justice majeure intentée dans le Delaware en février (en savoir plus sur l'action en justice dans Bloomberg Law). Swissx prépare également des actions en justice contre les détaillants qui vendent les produits de contrefaçon et a envoyé une deuxième lettre d'avertissement exigeant le retrait des produits contrefaits et proposant d'aider les détaillants à passer aux produits plus sains et plus durables de Swissx.

Swissx, fondée par Alki David en 2016, est la principale marque de bien-être qui a contribué à l'acceptation par le grand public des produits à base de cannabis. Ses huiles CBD bio développées en Suisse représentent l'étalon-or pour les effets de pureté et de bien-être, et pour les programmes coopératifs des agriculteurs en Californie et dans les Caraïbes, qui aident les communautés agricoles en difficulté à mettre en place des cultures lucratives et équitables. Swissx et Alki David sont également des partenaires commerciaux de Mike Tyson et son Ranch Tyson.

« Chez Swissx, nous croyons à la médecine par les plantes », a déclaré Alki David, fondateur de Swissx Labs. « Toutefois, nous savons bien que le tabac ne disparaîtra pas rapidement. Nous avons donc créé les extraits de nicotine les plus sains et les plus naturels possibles à partir du tabac, et avons considérablement amélioré la sécurité des appareils qui servent à les consommer. »

Les produits de vapotage fabriqués à partir de céramique et de verre sont beaucoup plus sûrs, selon de nombreuses études qui citent à la fois les blessures corporelles et les risques de cancer comme inconvénients des produits de vapotage en plastique fabriqués par des entreprises comme Juul. La gamme complète de Swissx est déjà disponible en ligne et dans les principales chaînes de commerce de détail. La société fabrique également des pods et des pièces compatibles avec les appareils des grandes marques, en utilisant les brevets Swissx, afin d'aider les gens à passer à ses alternatives plus saines.

Une lettre adressée à des milliers de détaillants américains explique : « Notre principal objectif est de garantir que notre brevet soit utilisé légalement et en toute sécurité par les fabricants et les distributeurs d'appareils, et que les ingrédients utilisés dans les huiles répondent aux normes scientifiques et sanitaires les plus élevées. Swissx souhaite adresser officiellement une invitation à approuver votre société en tant que revendeur agréé de nos produits afin d'éviter tout litige inutile. »

« L'idéal serait que les dangereux plastiques utilisés par ces entreprises disparaissent tout simplement », a déclaré Alki David. « Toutefois, au cours de cette période de transition et de sensibilisation, nous avons commencé à expédier des pods remplis de nos huiles de tabac et de CBD plus saines, et à mettre en place un niveau de sécurité beaucoup plus élevé dans les mécanismes sous le contrôle de Robert Safari, l'inventeur du brevet. »

Swissx a également lancé un service d'abonnement impliquant l'IA, du contenu TV en streaming et la technologie Nuerotainment en instance de brevet qui intègre l'apprentissage des préférences avec les recommandations de produits. SWISSX TV crée un contenu original conçu pour aider les clients à accéder aux programmes de télévision en direct et à la demande avec du contenu existant et original créé pour améliorer l'expérience utilisateur avec les produits et les services Swissx.

Les produits de bien-être de Swissx ont été utilisés par des sommités comme Tommy Chong, Scott Disick de L'incroyable famille Kardashian, Donatella Versace, Dave Navarro, Ray J, Chief Keef et Marlon Asher, la légende du reggae.

