Varadkar pense qu'un accord sur le Brexit est possible avant fin octobre

LIVERPOOL, Angleterre, 10 octobre (Reuters) - Bruxelles et Londres sont capables de sceller un accord sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne avant la fin du mois, a déclaré jeudi le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar.

"J'ai eu une très bonne réunion avec le Premier ministre, très positive et très prometteuse", a déclaré le chef du gouvernement irlandais à l'issue de sa rencontre avec Boris Johnson.

"Je pense qu'il est possible de parvenir à un accord (...) qui permette au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne de manière ordonnée et que l'accord soit trouvé d'ici la fin octobre, même s'il y a loin de la coupe aux lèvres." (Peter Powell et Elizabeth Piper, Nicolas Delame pour le service français)