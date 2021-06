Vaste opération de secours après l'effondrement d'un immeuble en Floride

par Marco Bello

SURFSIDE, Floride, 24 juin (Reuters) - Une vaste opération de secours a été déclenchée jeudi en Floride après l'effondrement partiel d'un immeuble résidentiel en front de mer de 12 étages qui a fait au moins un mort et une cinquantaine de disparus selon les autorités.

L'accident s'est produit à Surfside, une station balnéaire de 5.700 habitants située au nord de Miami Beach. Les centaines de pompiers et de secouristes mobilisés ont sauvé 35 personnes dont deux extraites des décombres de l'immeuble.

Sally Heyman, une responsable du comté de Miami-Dade, a cependant déclaré que les autorités n'avaient pas réussi à entrer en contact avec 51 personnes censées habiter dans ce bâtiment hébergeant à la fois des familles à l'année et des "snow birds", qui ne résident que l'hiver en Floride.

"Nous avons 51 personnes censées avoir été là, mais nous ne savons pas si elles étaient en vacances ou quoi que ce soit d'autre, donc nous attendons. Nous avons encore de l'espoir, mais il s'amenuise", a-t-elle déclaré sur CNN.

La cause de l'effondrement n'a pas été déterminée dans l'immédiat. Des travaux étaient en cours depuis plus d'un mois sur le toit de l'immeuble. (Reportage Marco Bello à Surfside, avec la contribution de Kanishka Singh et Radhika Anilkumar à Bangalore, Rich McKay à Atlanta, Peter Szekely à New York; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)