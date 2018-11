Communiqué de presse





Vatel Capital investit 250 KE

dans la société Kyrnos Piscines



Paris, le 29 Novembre 2018 – Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce un investissement de 250 KE au travers de ses FIP corses Kallisté n°7, n°8, n°9 et n°10 dans la société Kyrnos Piscines.

L'objectif de cet investissement est de financer le réaménagement du site et de développer son intégration verticale afin d'accroître son positionnement sur le territoire corse.

Kyrnos Piscines est une SARL créée en 2010 dont l'activité est la conception et la fabrication de piscines en coque Polyester, la vente d'équipements, la pose et l'installation de la filtration et des équipements, ainsi que le contrat d'entretien et de conseil.

Leader en Corse de la fabrication de piscines en polyester, la société familiale possède une large gamme de produits et son implantation historique en Corse permet de rassurer les clients sur la qualité de leur suivi. L'absence de concurrents locaux sur le marché de Kyrnos, dont il détient 90% des ventes dans un rayon de 50 kilomètres, favorise son implantation. La perspective de développement d'un nouveau site de production dans la région d'Ajaccio va permettre à l'entreprise d'étendre son activité sur toute l'Île.

Pour mémoire, le FIP Corse Kallisté Capital n°11 est ouvert aux souscriptions jusqu'au 31 décembre 2018. Il donne droit à 38 % de réduction d'impôt sur le revenu en contrepartie d'une durée de blocage de 7 ans minimum et d'un risque de perte en capital. Les souscriptions de 2018 donneront droit à un paiement du crédit d'impôt par l'administration fiscale en août 2019.

Vatel Capital, un investisseur de premier plan en Corse

Pionnière des FIP corses, l'équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau économique insulaire, tissé auprès de dirigeants d'entreprises, de conseillers en gestion de patrimoine, d'avocats, d'experts-comptables et de confrères, ce qui lui permet l'accès à un panel qualifié de cibles d'investissement. Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse :

Santé/dépendance : la Corse est la 2 ème région la plus âgée de France, avec un habitant sur 4 âgé de plus de 60 ans

: la Corse est la 2 région la plus âgée de France, avec un habitant sur 4 âgé de plus de 60 ans Énergies renouvelables : à horizon 2025, elles représenteront 25 % de l'énergie corse, davantage que l'objectif européen de 21 % et que la moyenne française actuelle de 15%

Tourisme : l'île a enregistré 7 millions de nuitées en 2013

Services aux entreprises : en croissance annuelle de 2,6 % de 2000 à 2010, soit 1,6 point de plus que la moyenne nationale

Agroalimentaire : première activité industrielle de l'île

Au total, depuis 2008, les FIP corses gérés par Vatel Capital ont investi dans plus de 80 PME corses.



A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 350 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 et 2018 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com



