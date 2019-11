Vatel Capital rembourse le FCPI Equilibre et Santé 2 avec une performance de près de 14% hors avantage fiscal

Communiqué de presse



Vatel Capital rembourse le FCPI Equilibre & Santé 2

avec une performance de près de 14% hors avantage fiscal



Le 7ème FCPI remboursé depuis l'origine, tous en performance positive, avantage fiscal inclus

Une offre fiscale 2019 riche notamment de deux FIP et un FCPI

Paris, le 18 novembre 2019 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce le remboursement final du FCPI Equilibre & Santé 2.

Ce fonds, constitué en 2011, a contribué au financement d'une trentaine de PME présentant un caractère innovant et exerçant une activité dans les secteurs du bien-être, des soins et services à la personne, des produits et services liés à une activité sportive, de la nutrition et de la santé (notamment les domaines de l'appareillage, du logiciel, des services et de la distribution). A son terme, il affiche une performance de 13,66 % hors avantage fiscal et de 63,66 % avantage fiscal inclus.

En intégrant la réduction d'Impôt sur la fortune de 50% du montant investi et l'exonération d'impôt sur les plus-values, le taux de rendement annuel ressort à 10,11 % (hors prélèvements sociaux).



Sept FCPI remboursés depuis l'origine

Vatel Capital poursuit ainsi sa politique de gestion en faveur des souscripteurs de ses fonds. Pour rappel, la société de gestion a d'ores et déjà procédé au remboursement de sept FCPI, dont six affichant des performances positives hors avantage fiscal.



Une offre diversifiée

Forte de son expertise en matière de financement des PME et de solutions d'investissements depuis 2008, Vatel Capital dispose d'une offre permettant de réduire son impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 :

Le FIP Corse Kallisté Capital n°12 dont l'objet principal est d'investir à hauteur de 70 % (minimum) dans une quinzaine de PME familiales corses, principalement dans le cadre d'opérations de capital développement et de transmission, pour des tickets unitaires compris entre 0,5 et 2,5 M€. Le FIP Corse Kallisté Capital n°12 donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 38%, en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage comprise entre 7 et 9 ans.

- Le FIP Outre-mer Mascarin Capital n°2 qui s'appuie sur un vaste réseau de plus de 30.000 TPE et PME basées dans les DOM, et l'expertise sectorielle de Vatel Capital pour financer des projets de développement dans les secteurs de l'agroalimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables et les services aux entreprises. Le FIP Outre-mer Mascarin Capital n°2 donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 38%, en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage résiduelle comprise entre 6 et 8 ans.

Le FCPI Dividendes Plus n°7, ouvert à la souscription jusqu'au 31 décembre 2019, permet aux souscripteurs d'investir dans des PME innovantes matures, versant potentiellement du dividende. Le FCPI Dividendes Plus n°7 donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 18%, en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage résiduelle de 5 ans.

Pour chacun de ces fonds, l'investissement est autorisé dans la limite de 12 000 euros pour un célibataire et de 24 000 euros pour un couple. Il est possible de cumuler les réductions d'impôt offertes, dans la limite du plafond des niches fiscales de 10 000 euros.



Les offres PME en direct

Vatel Capital propose également d'investir en direct dans deux PME thématiques terres agricoles et forêts, qui permettent une réduction d'impôt sur le revenu équivalent à 18 % de l'investissement dans la limite de 50 000 euros pour un célibataire et de 100 000 euros pour un couple, soit une réduction d'impôts potentielle maximum de 9 000 euros pour un célibataire et de 18 000 euros pour un couple (dans la limite du plafond des niches fiscales de 10 000 euros, le solde étant reportable).

Vatel Capital gère désormais plus de 450 M€ d'actifs à travers ces différents véhicules qui bénéficient de l'expérience et de l'expertise de ses associés en matière d'investissement dans les domaines des PME et des énergies renouvelables.



A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 450 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 et en 2018 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com



